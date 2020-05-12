Минздрав России утверждает, что с начала года не отмечается рост смертности от болезни органов дыхания

Министерство здравоохранения России утверждает, что с начала года не отмечается рост смертности от болезни органов дыхания. В ведомстве ссылаются на данные Росстата и говорят, что этот показатель в первом квартале даже снизился на 10%. Ранее британская газета Financial Rimes написала, что реальное количество умерших пациентов с коронавирусом может быть выше официальных данных более чем на 70%.
2020-05-12T16:33:34+03:00
2020-05-12T16:37:43+03:00
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16:33, 12 мая 2020
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