Причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких может быть слабая проводка в больнице

Об этом агентству Интерфакс сказал источник в промышленных кругах. Собеседник агентства добавил, что высокая нагрузка на электропроводку вызвана большим количеством одновременно работающей медицинской техники. Сегодня в больнице святого Георгия в Петербурге загорелся аппарат российского производства. Погибли пять человек. Аналогичное ЧП произошло несколько дней назад в московской больнице. Здесь погиб один человек. В петербургской больнице сказали, что на время остановили эксплуатацию этой модели аппаратов.
2020-05-12T16:33:02+03:00
2020-05-12T16:36:48+03:00
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16:33, 12 мая 2020
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