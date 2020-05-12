Причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких может быть слабая проводка в больнице

Об этом агентству Интерфакс сказал источник в промышленных кругах. Собеседник агентства добавил, что высокая нагрузка на электропроводку вызвана большим количеством одновременно работающей медицинской техники. Сегодня в больнице святого Георгия в Петербурге загорелся аппарат российского производства. Погибли пять человек. Аналогичное ЧП произошло несколько дней назад в московской больнице. Здесь погиб один человек. В петербургской больнице сказали, что на время остановили эксплуатацию этой модели аппаратов.