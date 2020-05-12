Роспотребнадзор: По заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек РФ находится в пятом десятке стран

Об этом заявила глава ведомства Анна Попова. При этом она отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом в России остается на уровне 158 человек на 100 тысяч населения. Также в ведомстве сообщили, что почти треть заболевших в РФ коронавирусом госпитализированы. 37% заболевших в РФ заразились в семье или при общении с друзьями. При этом симптомов коронавирусной инфекции нет у 41% из общего числа заразившихся, отметила Попова.
2020-05-12T16:10:37+03:00
2020-05-12T16:22:28+03:00
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16:10, 12 мая 2020
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