Жителя Тверской области арестовали по делу о подготовке теракта

В спецслужбах утверждают, что молодой человек готовился к нападению на государственных служащих.

Федеральная Служба Безопасности задержала жителя города Кимры на востоке Тверской области. Имя и род деятельности этого человека неизвестны. В релизе ведомства только указано, что фигурант дела 2001 года рождения.

В ФСБ объявили, что у задержанного изъяли бутылки с горючей смесью, травматический пистолет с самодельными пулями, холодное оружие, «похожее на мачете», а также дневники, где были описаны планируемые преступления. В ведомстве уверяют, что житель Тверской области готовил поджоги зданий органов власти, а также нападения на госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. Какими мотивами руководствовался обвиняемый, также не уточняется.

По данным агентства РИА «Новости» это уже как минимум шестой раз, когда в 2020-ом году ФСБ объявляет о предотвращении теракта. За последние несколько месяцев подобные задержания происходили в Крыму, Краснодаре, Мурманске и Тюменской области.

Еще в 2018 году «Новая газета» опубликовала исследование, где было сказано, что поскольку дела о терроризме носят закрытый характер, отследить судьбу их фигурантов, ровно как и проверить достоверность представленной властями информации, практически невозможно.