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16:04, 12 мая 2020

Власти Москвы и Подмосковья утверждают, что большинство граждан соблюдают масочный режим

Власти Москвы и Подмосковья утверждают, что большинство граждан соблюдают масочный режим, который обязателен с сегодняшнего дня. Средства индивидуальной защиты от коронавируса должна быть у пассажиров транспорта, а также у всех, кто посещает общественные места. Сегодня пока граждан не штрафуют, однако, уже с завтрашнего дня система наказаний заработает. В столичном регионе средства индивидуальной защиты не везде, но можно приобрести.

Между тем, дефицит масок и перчаток наблюдается на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке. Об этом «Эху Москвы» рассказала главный редактор «Фармацевтического вестника» Полина Звездина. По словам Звездиной, после разъяснений во всех аптеках дефицит масок должен быть ликвидировать.



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