Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с COVID-19

Он подтвердил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. Когда у него подтвердился диагноз – он не уточнил. В интервью ТАСС Песков подчеркнул, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад. Интернет-издание Daily Storm утверждает, что госпитализирована и супруга Пескова Татьяна Навка. Напомним, ранее коронавирус подтвердился у премьер-министра Михаила Мишустина, а также еще у ряда высокопоставленных чиновников.
2020-05-12T16:32:00+03:00
2020-05-12T16:32:09+03:00
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16:32, 12 мая 2020
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