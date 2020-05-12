Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с COVID-19

Он подтвердил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. Когда у него подтвердился диагноз – он не уточнил. В интервью ТАСС Песков подчеркнул, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад. Интернет-издание Daily Storm утверждает, что госпитализирована и супруга Пескова Татьяна Навка. Напомним, ранее коронавирус подтвердился у премьер-министра Михаила Мишустина, а также еще у ряда высокопоставленных чиновников.