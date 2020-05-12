В Москве и Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства возгорания аппаратов ИВЛ в клиниках

Сегодня утром в результате пожара в северной столице погибли 5 человек. По словам представителя МЧС Андрея Листовки, скорее всего, произошло короткое замыкание.

В Москве 9 мая в результате возгорания аппарата ИВЛ в одной из больниц погибла пациентка. Уже известно, что аппараты были произведены одним предприятием. Оно входит в структуру Ростеха. Компания принесла соболезнования семьям погибших, при этом она призывает не спешить с выводами. Утверждается, что аппараты искусственной вентиляции легких, которые доставляются в больницы, качественные.

Информированный источник Интерфакса предположил, что, скорее всего, аппараты загорелись из-за слабой проводки в медицинских учреждениях. Сейчас высокая нагрузка на электропроводку обусловлено большим количеством одновременно работающей медицинской техники.