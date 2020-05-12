Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность для туристов вернуть денежные средства

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность для туристов вернуть денежные средства. Как сообщил глава думского комитета по бюджетам и налогам Андрей Макаров, туристическим компаниям предложено отложить на время выполнение из обязательств, но при этом люди денег не потеряют. Напомним, туроператоры и отельеры предложили властям России разрешить с 1 июня поездки по стране. Кстати, глава Кубани Вениамин Кондратьев уже сообщил, что с первого дня лета начнется прием отдыхающих в местных санаториях, которые имеют медицинскую лицензию.
2020-05-12T15:34:25+03:00
2020-05-12T15:34:25+03:00
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15:34, 12 мая 2020
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