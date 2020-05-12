Компания «Ростех» принесла соболезнования семьям погибших в пожарах Санкт-Петербурга и Москвы, при этом призывает не спешить с выводами относительно причин произошедшего. Напомним, сегодня утром в больнице в Санкт-Петербурге пять человек погибли в результате возгорания аппарата ИВЛ. Похожий инцидент произошел 9 мая в Москве. Погиб один человек. Аппараты ИВЛ производились на предприятии, которое принадлежит «Ростеху».
2020-05-12T15:33:40+03:00
2020-05-12T15:33:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2641513-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 12 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…