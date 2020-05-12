Компания «Ростех» принесла соболезнования семьям погибших в пожарах Санкт-Петербурга и Москвы, при этом призывает не спешить с выводами относительно причин произошедшего. Напомним, сегодня утром в больнице в Санкт-Петербурге пять человек погибли в результате возгорания аппарата ИВЛ. Похожий инцидент произошел 9 мая в Москве. Погиб один человек. Аппараты ИВЛ производились на предприятии, которое принадлежит «Ростеху».