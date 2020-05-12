Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил что заразился коронавирусом. «Да, я заболел, — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. — Лечусь». Как сообщают РИА Новости, Песков находится в больнице. Он сообщил ТАСС, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад.