Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил что заразился коронавирусом. «Да, я заболел, — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. — Лечусь». Как сообщают РИА Новости, Песков находится в больнице. Он сообщил ТАСС, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад.
2020-05-12T15:28:23+03:00
2020-05-12T15:50:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2641511-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3260481.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:28, 12 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…