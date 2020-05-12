Мосгорсуд проведет 13 мая слушания в отношении подозреваемого в шпионаже Уилана

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Владимир Жеребенков.

«Завтра защита представляет свои доказательства, мы вызвали свидетелей, пять человек, надеемся допросить их. И надеемся, что они подтвердят, что со стороны сотрудников правоохранительных органов имело место провокация преступления. Также хоти исследовать письменные материалы дела, поскольку у нас возникает вопрос к компетентности сотрудников ФСБ, которые проводили исследование, составляет ли этот флеш-накопитель гостайну. У нас точка зрения, что экспертизу проводили заинтересованные лица», — сказал он.

Жеребенков также добавил, что ранее защита просила перенести все слушания до окончания эпидемии коронавируса из-за состояния здоровья подсудимого. Суд частично удовлетворил просьбу защиты.

Пола Уилана задержали в конце 2018 года в Москве по обвинению в шпионаже, ему грозит до 20 лет колонии. По данным СМИ, в гостинице «Метрополь» Пол Уилан получил электронный носитель с засекреченным списком сотрудников одного из ведомств. После этого в номер ворвались сотрудники ФСБ. Сам подозреваемый вину не признает.