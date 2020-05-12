В Московском регионе обещают резкое похолодание в ближайшие часы

Объявлен желтый уровень опасности. Температура в Москве сегодня днем достигла 24 градусов тепла. Погода соответствует концу июля, отмечают в Гидрометцентре, но это лето продлится недолго — из него жители столичного региона, минуя июнь и май, буквально за день переместятся в апрель.

К 3 часам ночи температура понизится на 20 градусов и окажется ниже нормы на 3-5 градусов. Метеорологи объясняют это сменой направления ветра. Уже в ближайшее время может начаться дождь, местами гроза, возможен град и даже мокрый снег.

В Гидрометцентре предупреждают и об усилении ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Из-за этого в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности — он будет действовать до четверга.

Столичные коммунальные службы, в том числе аварийные бригады, переведены в режим повышенной готовности.

Завтра днем ожидается около 10-12 градусов тепла. К выходным температура поднимется до 18 градусов.