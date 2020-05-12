Госдума готова провести внеочередное заседание, посвященное мерам поддержки граждан в период пандемии

Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Владимир Путин накануне объявил о новых мерах поддержки граждан. В частности, все семьи с детьми могут получить ежемесячные выплаты от 5 до 10 тысяч рублей на ребенка, в зависимости от возраста.
2020-05-12T15:05:28+03:00
2020-05-12T15:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 12 мая 2020
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