Госдума готова провести внеочередное заседание, посвященное мерам поддержки граждан в период пандемии

Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Владимир Путин накануне объявил о новых мерах поддержки граждан. В частности, все семьи с детьми могут получить ежемесячные выплаты от 5 до 10 тысяч рублей на ребенка, в зависимости от возраста.