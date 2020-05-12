Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным попросил о льготах для «Роснефти»

В частности, речь зашла о смягчении кредитных условий. Российский президент принял главу «Роснефти» в своей резиденции в Ново-Огарево, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в связи с кризисом на нефтяных рынках. Судя по снимкам со встречи, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Сечин не надевали масок, несмотря на эпидемию коронавируса.

В ходе беседы глава крупнейшей нефтяной компании попросил президента о целом ряде льгот для более быстрого выхода из кризиса. По мнению Сечина, необходимо перенести налоговые платежи по геологоразведке на будущие периоды, а также смягчить кредитные условия.

Он заверил, что это позволит «Роснефти» преодолеть последствия кризиса в перспективе двух-трех лет и начать новые проекты. При этом ранее газете РБК стало известно, что Сечин также попросил главу правительства Михаила Мишустина о льготах для газового проекта компании в Западной Сибири.

Между тем, ранее агентство «Интерфакс» сообщило, что «Роснефть» не стала снижать выплаты совету директоров из-за кризиса. Топ-менеджеры получат от 500 до 600 тысяч долларов.