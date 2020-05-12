Росздравнадзор проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ, установленных в больницах, где произошли пожары

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Возгорания произошли в Москве в больнице № 50 и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате погибли 6 человек.

По данным источника «Интерфакса», оба загоревшихся аппарата ИВЛ были произведены на одном предприятии — это Уральский приборостроительный завод.

Представители Концерна радиоэлектронных технологий подтвердили, что аппараты ИВЛ Уральского приборостроительного завода поставлялись в Петербург, но пока неизвестно, какие именно загорелись.