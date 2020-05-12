Россия вышла на второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса

По официальным данным, их теперь в стране более 230 тысяч. 10899 диагнозов коронавируса подтвердились в России за минувшие сутки. Новых инфицированных выявили почти во всех регионах страны.

Больше половины приходится на Москву и Подмосковье. За ними идут Нижегородская область, Санкт-Петербург и Красноярский край. По данным властей, в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.

Скончались за прошедший день еще 107 человек. Получается, что в общей сложности в стране умерли 2116 пациентов с коронавирусом.

По оценке американского университета Джонса Хопкинса, теперь Россию можно считать второй в мире по количеству заболевших. При этом, в Великобритании, в которой пациентов немногим меньше, сегодняшние данные еще не опубликовали.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса нашли в Соединенных Штатах. Там их более 1 миллиона 300 тысяч. При этом в течение последних 5 дней прирост новых заболевших там постепенно уменьшается.

По данным Роспотребнадзора, всего с начала эпидемии в России сделано почти 6 миллионов тестов.