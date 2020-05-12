Сергей Капков: Функция и организация торговых центров может поменяться после пандемии

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Московского центра урбанистики, экс-министр культуры Москвы Сергей Капков.

«Я думаю, что они станут центрами доставки, когда вы пришли, померили джинсы и купили эти же самые джинсы, но по интернету, то есть это такая витрина. Думаю, что изменится политика первого этажа торговых центров. Чтобы заманить людей, первые этажи станут более сервисными — фудкорты, студии маникюра, покупка чего-то другого, чтобы хоть как-то вас туда затащить», — сказал он.

Эксперт также отметил, что торговые центры понесут большие потери из-за ограничений на работу кинотеатров.

«У них будет огромный провал из-за кинотеатров, потому что кинотеатры откроются, я думаю, не раньше августа-сентября, а кинотеатры генерили поток людей туда. Весь интертеймент, который существовал в торговых центрах, детские комнаты, большие рестораны, они, наверное, тоже пока остановятся, так что им будет тяжело», — сказал он.