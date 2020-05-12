Сергей Капков: Крупные города-миллионники пострадают от пандемии больше, чем Москва

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Московского центра урбанистики, экс-министр культуры Москвы Сергей Капков.

«Сейчас, конечно, пандемия и последующий кризис за ней ударит по ним (городам-милионникам — ЭМ), и, если смотреть тот же Екатеринбург, он, конечно, выполнял, в основном, некоторую сервисную функцию и для жителей города, и для жителей близлежащих промышленных городов. Люди зарабатывали у себя в промышленных городах, а деньги ездили тратить в Екатеринбург. Сейчас денег будет меньше, малый бизнес будет закрываться, люди привыкнут что-то покупать в интернете. И, конечно, большие города-милионники намного больше пострадают, чем Москва», — сказал он.