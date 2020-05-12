В Москве общежития, где обнаружен коронавирус, закрывают вместе с жильцами

Иногда у людей даже нет возможности купить еды, – пишет интернет-издание «Фергана». В столице вместе с постояльцами сейчас закрыты около 30 общежитий.

Некоторые из них находятся на жёстком карантине уже несколько недель, — сообщает интернет-издание «Фергана»» со ссылкой на международную некоммерческую организацию «Тонг Жахони». Контролируются ограничения следующим образом — у входа в здание стоят сотрудники правоохранительных органов и не дают жильцам выйти. Нарушение этого правила может стоить постояльцам от пятнадцати до сорока тысяч рублей.

Условия для этих людей также разнятся в зависимости от общежития. Где-то администрация каждые несколько дней дезинфицирует помещения и запрещает передвигаться между этажами, а в других местах просто запретили выходить из дома и ничего не объяснили.

Опрошенные интернет-изданием эксперты утверждают, что в сложившихся обстоятельствах не ясно, кто и каким образом может возместить убытки тем жильцам, которые не могут из-за карантина ходить на работу. Они отметили, что сама законность этих мер под вопросом, поскольку в Москве так и не ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным «Ферганы», такие общежития популярны у мигрантов, поскольку они дешевы и позволяют жить в столице по месту регистрации. Располагаются они как в самом центре Москвы, в пределах Садового кольца, так и на окраинах.