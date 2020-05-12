В совместном расследовании изданий «Ведомости», «Медуза», Forbes и The Bell утверждается, что банк компании «Роснефть» является крупнейшим кредитором владельца газеты «Ведомости». Ранее сообщалось, что ее собираются продать совладельцу издательского холдинга «Версия» Констатину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу, но сделка застопорилась, Голубович из нее вышел.

Предприниматель Демьян Кудрявцев и его партнеры приобрели «Ведомости» в 2015 году за 10 миллионов евро. Из-за требований закона компанию перепродали акционерному обществу «Аркан Инвестемнт», причем сделка не была технической — за акции заплатили в 2,5 раза больше. Для этого был взят кредит на 20 миллионов евро.

Как пишет Forbes, эти деньги выдал «Газпромбанк», а через год долг выкупила компания «Константа», которая, в свою очередь, получила кредит от банка, принадлежащего «Роснефти». Таким образом, учредитель «Ведомостей» принадлежит «Аркан Инвестмент», который заложен по кредиту компании «Константа», а она заложена в банке «Роснефти».

При этом формально само издание не заложено. Однако без погашения долгов компании «Аркан» продать «Ведомости» невозможно. Долг, по данным, источника «Медузы», на конец года составлял 2 миллиарда рублей.

Отметим, что вскоре после объявления о готовящейся сделке по продаже «Ведомостей» был назначен новый главред издания Андрей Шмаров, у которого тут же начались конфликты с редакцией.

Источник «Медузы», близкий к потенциальным покупателям, говорит, что участие в обсуждении сделки и выборе кандидатуры Шмарова принимал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По информации источника Forbes, сам Леонтьев объяснял это тем, что «Роснефть» контролирует владельца газеты через кредит.

Демьян Кудрявцев объяснял необходимость продажи тем, что иначе привлечь финансирование для «Ведомостей» невозможно.