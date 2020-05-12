СК возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге

В результате ЧП погибли пять пациентов. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после пожара в больнице Святого Георгия, где проходят лечение заболевшие COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Возгорание произошло 6.30 утра в отделении реанимации на шестом этаже. По предварительной информации, к пожару могло привести короткое замыкание в аппарате искусственной вентиляции легких.

В больнице провели эвакуацию, из здания вывели около 150 человек. В результате происшествия погибли пять человек. По информации источника «Интерфакса», у всех погибших был диагностирован коронавирус. Эти пациенты были подключены к аппаратам ИВЛ.

9 мая пожар произошел в московской больнице № 50, которая также принимает пациентов с коронавирусом. В результате происшествия погиб один пациент