Financial Times: В России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных

Об этом пишет газета Financial Times. Журналисты Financial Times изучили данные обо всех умерших в прошлом месяце в Москве и Петербурге.

От коронавируса в крупнейших городах страны по официальной статистике в апреле скончались только 629 человек. При этом всего ушли из жизни на 2 тысячи человек больше, чем в среднем за несколько лет. Таким образом, почти 1,5 тысячи летальных исходов, как пишет британская газета, остаются неучтенными.

Если к этой цифре добавить общее число умерших от коронавируса по стране — это, как утверждает газета, будет означать превышение реальной смертности от инфекции в России на 70%. Показатель возрастёт если другие российские города и регионы также зафиксируют аналогичное превышение, уточняется в статье.

Россия в пятерке по числу заражённых коронавирусом в мире, при этом в отличие от других стран у нас фиксируют очень низкую смертность от новой инфекции. За все время пандемии умерли немногим больше 2 тысяч человек.

Власти объясняют это тем, что COVID-19 выявляют на ранней стадии, даже когда болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. Это помогает не только вовремя оказать помощь, но и быстро изолировать заболевшего от других людей.

Вице-премьер Татьяна Голикова вчера на совещании у президента Владимира Путина 11 мая заявила, что показатели летальности среди пациентов с коронавирусом в России более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру.