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11:10, 12 мая 2020

В Госдуму внесен законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тыс. рублей для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан. Текст документа размещен в думской электронной базе данных.

«Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года», — говорится в тексте инициативы.

За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет, сообщает ТАСС.

Как ранее рассказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, работа над этими поправками велась уже давно. Он добавил, что санкции будут накладываться на чиновника вне зависимости от того, совершено было оскорбление во время рабочего дня или нет.



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