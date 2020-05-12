Всех жителей Уханя в китайской провинции Хубэй проверят на коронавирус

В городе, который в конце прошлого года стал очагом инфекции, выявлен новый случай заражения. Оперативный штаб Уханя по борьбе с коронавирусной инфекцией дал указание в течении 10 дней провести скрининг всего населения на COVID-19.

9 мая в городе впервые, более чем за месяц наблюдений, был выявлен новый случай заражения коронавирусом. На сегодня подтверждены заболевания у 6 человек.

18 апреля Ухань был признан зоной с низким уровнем угрозы, а спустя неделю из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

Теперь же, в связи с обнаружением новых случаев заражения уровень эпидемиологической угрозы региона повысили с низкого до среднего, сообщает РИА Новости.

Население Уханя составляет около 11 миллионов человек.