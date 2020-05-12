Предприниматель Илон Маск возобновил работу своего завода по производству электромобилей в Калифорнии

Он сделал это вопреки запрету руководства округа, где располагается предприятие. Производство электромобилей на заводе Tesla возобновляется, несмотря на правила, которые установили в округе Аламеда, — написал бизнесмен у себя в «Твиттере». Илон Маск подчеркнул, что власти штата Калифорния разрешили ему начать работу, но, «неизбранный окружной чиновник незаконно всё переписал».

По словам миллиардера, все остальные автопроизводители в регионе уже получили необходимые разрешения, но к «Тесле» у местных властей почему-то отношение особое. Он добавил, что будет сегодня на заводе вместе с остальными работниками и выразил надежду, что если кого-то там и арестуют, то это только его одного.

Ранее основатель компании Tesla уже подавал иск против округа Аламеда на федеральном уровне, но пока это обращение ни к чему не привело. Бизнесмен также угрожал, что из-за подобных проблем может перенести своё производство в Техас.

Илон Маск неоднократно выступал против введённых в Калифорнии ограничений. Он утверждал, что американцы не должны были допускать такого нарушения своих прав, и что подобные запреты противоречат Конституции США.

Тем временем в Соединённых Штатах выявили больше случаев коронавируса, чем где-либо еще в мире. По последним данным, там сейчас более миллиона трёхсот тысяч больных.