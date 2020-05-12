Белый Дом США обязал своих сотрудников носить маски 

Спустя месяц после того, как выпустил аналогичную рекомендацию для жителей Америки. На президента Трампа, тем не менее, это правило распространяться не будет.

Большинство сотрудников Администрации президента США теперь обязаны носить медицинские маски при появлении на публике или в общественных местах на территории белого дома, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на копию внутреннего меморандума Белого Дома, которая оказалась в распоряжении издания. Новые правила не коснуться работы в кабинетах и президента Дональда Трампа.

Зять и советник президента США Джаред Кушнер сегодня появился на пресс-конференции Дональда Трампа в маске.

На прошлой неделе стало известно о наличии коронавируса у личного камердинера Дональда Трампа, 11 офицеров Секретной Службы, которая охраняет Белый Дом, и у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер, которая является супругой советника президента Трампа Стивена Миллера.

Майк Пенс отказался уходить на карантин, заявив, что каждый день сдает тест на коронавирус — как и все остальные сотрудники Администрации президента США. На самоизоляцию при этом ушел главный врач в команде Белого Дома по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи, а также директор Центра по контролю за распространение болезней Роберт Редфилд — оба они вступали в контакт с заразившимися коронавирусом сотрудниками Белого Дома.

Об уходе на умеренный карантин заявила и губернатор штата Айова Ким Рейнольдс, посетившая на прошлой неделе Белый Дом.