Пять человек погибли в Петербурге при пожаре в больнице, где лечатся люди с коронавирусом

Пожар начался около трех часов назад в больнице Святого Георгия в Петербурге — крупном многопрофильном медцентре города. Больницу в Выборгском районе пару месяцев назад перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом.

Утром загорелось отделение реанимации на шестом этаже, там лежали люди, подключённые к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Есть погибшие, у всех медики ранее выявили новую инфекцию. В отделении лежало 16 пациентов, большую часть успели переместить в другое крыло, пишет интернет-издание Znak.com.

Из больницы эвакуировали 150 человек, уточнили позже в МЧС. Причиной могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ, — рассказал представитель регионального Управления МЧС Андрей Листовка.

В свою очередь собеседник «Интерфакса» сказал, что причиной случившегося стала перегрузка одного из аппаратов. Пожар локализовали через полчаса. В больницу приехал городской прокурор Сергей Литвиненко.

По последней информации, пожар потушен. В связи с пожаром возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

За последние дни это не единственный пожар в медучреждениях для больных с коронавирусом. В субботу из-за замыкания в аппарате ИВЛ на севере Москвы загорелась больница имени Спасокукоцкого. В реанимации погибла женщина, около 300 человек из больницы эвакуировали.