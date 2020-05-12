Российские ученые определили параметры двигателя для сверхзвукового гражданского самолета

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центрального аэродинамического института Кирилла Сыпало. Агентство также публикует вероятный облик силовой установки для самолета нового поколения.

В апреле министерство промышленности объявило тендер на разработку концепции сверхзвукового гражданского воздушного судна. На эти цели было выделено больше 700 миллионов рублей. Ранее президент Владимир Путин предлагал сделать лайнер на базе стратегического ракетоносца Ту-160.