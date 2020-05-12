Сбой на портале Госуслуг был вызван нагрузочным тестированием

Как объяснил оператор сайта – дочерняя компания «Ростелекома» «РТ Лабс», тесты были проведены в связи с планируемым большим количеством обращений. Об этом пишет издание РБК. Сейчас сайт работает в нормальном режиме, однако пользователей предупреждают о том, что перебои в работе Госуслуг возможны вплоть до утра.

Портал прекратил работу после того, как накануне Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей в период эпидемии коронавируса. По оценкам министерства труда, на помощь из бюджета будет выделено более 200 миллиардов рублей.