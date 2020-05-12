В Ленинградской области разрешат возобновить работу музеев, кинотеатров и салонов красоты

На сайте администрации региона сообщается, что область разделена на три зоны в соответствии с обстановкой по коронавирусу – красную, желтую и зеленую. В зависимости от того, в какой зоне находится учреждение, будет определен режим, в котором оно сможет начать работу. При этом действует система ограничений, а обязательным условием для всех жителей является ношение защитных масок.

Накануне президент Владимир Путин отменил режим нерабочих дней.