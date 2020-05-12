Российское посольство в Чехии попросило полицейскую охрану для сотрудника диппредставительства

На странице дипломатической миссии в фейсбуке говорится, что ложные и бездоказательные обвинения в его адрес были неоднократно опровергнуты.

Ранее чешская пресса писала, что сотрудник одной из российских спецслужб привез в Прагу яд. Якобы Москва намеревалась отомстить чешским политикам, инициировавшим снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. После этого местных чиновников взяли под круглосуточную охрану.