УЕФА опроверг информацию о возможном изменении квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций отметили, что организация следит за развитием ситуации с пандемией и пока не разработала никаких конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам.

Ранее газета The Times написала, что УЕФА может сократить количество отборочных раундов или вовсе отменить квалификационные турниры. Старт Лиги чемпионов уже был перенесен на 20 октября. Пока непонятно, смогут ли вовремя состояться отборочные игры.