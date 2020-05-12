Завод компании Tesla в Калифорнии возобновляет работу несмотря на запрет местных властей

На парковке возле предприятия, где трудятся порядка 10 тысяч человек, замечено столько же автомобилей, сколько бывало до введения ограничений из-за эпидемии – пишет газета The Los Angeles Times. О запуске фабрики по производству комплектующих для электромобилей написал в твиттере основатель компании Илон Маск. Он отметил, что и сам намерен находиться на предприятии и выразил надежду, что если кого-то и арестуют, то только его.

Ранее Маск подал в суд на власти округа Аламида, которые решили не отменять ограничения даже после того, как это разрешил сделать губернатор штата.