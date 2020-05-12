США не намерены обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем

Об этом в ходе пресс-конференции сказал президент Дональд Трамп. Так он прокомментировал слова о том, что Пекин просит Вашингтон пересмотреть параметры сделки в связи с последствиями пандемии. Вместо этого глава Белого дома предложил посмотреть, будет ли КНР выполнять существующие договоренности. Кроме того, американский лидер сказал, что недоволен Китаем, так как тот должен был остановить коронавирус «в зародыше».

Стороны подписали первую фазу торговой сделки в середине января. К тому моменту торговая война между США и КНР продолжалась почти два года.