В среднем три четверти россиян остались дома на майских праздниках

Строже всего режим изоляции соблюдали в Чечне, Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми и Магаданской области. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование, проведенное компанией oneFactor, изучившей данные сотовых операторов. Лидером рейтинга стала Чечня, где почти 90% населения не выходили из дома. Дагестан же, который также оказался в топе, вместе с тем попал в другой список: МВД включило регион в перечень субъектов, где было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима изоляции. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о соотношении составленных протоколов к числу жителей региона.