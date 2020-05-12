Число российских военных, заразившихся коронавирусом, превысило полторы тысячи

Кроме того, инфекция подтверждена у 1200 учащихся военных высших учебных заведений. Такие данные приводит министерство обороны. Большая часть заразившихся находится в изоляторах по месту службы или дома, оставшиеся – в ведомственных госпиталях.

Российские власти несмотря на эпидемию не стали отменять весенний призыв в армию. Ряды вооруженных сил должны пополнить более 130 тысяч новобранцев.