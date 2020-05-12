Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки во время карантина

Глава города Игорь Дяченко написал в Instagram, что муниципальные служащие не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти.

Как ранее писала газета «Комсомольская правда. Кубань», заместитель градоначальника Екатерина Демченко попала на видео, где она в компании других людей жарит шашлыки на базе отдыха. Утверждается, что ролик был записан 10 мая, когда в регионе уже был введен режим изоляции. Сама чиновница назвала публикацию провокацией.