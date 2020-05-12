Twitter будет отмечать сообщения с недостоверной информацией о коронавирусе

Как уточняется в сообщении американской компании, такие публикации будут маркировать специальной отметкой, которая перенаправит пользователя на официальную страницу социальной сети или другой сайт, где выложена проверенная информация о пандемии. Записи, содержащие потенциально опасные и вводящие в заблуждение сведения, удалят.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 4 миллиона человек. Более 285 тысяч умерли.