Данные более 30 миллионов пользователей сайта «Живой журнал» оказались в открытом доступе

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на компанию DeviceLock, специализирующуюся на защите информации, . Утечка произошла еще шесть лет назад, но тогда не стала достоянием широкой общественности. Блогеры, опрошенные изданием, подтвердили актуальность данных, опубликованных в интернете по состоянию на 2014 год.

Представитель «Живого журнала» назвал информацию об утечке не соответствующей действительности.