В России с сегодняшнего дня могут возобновить работу призывные комиссии

Ранее именно эту дату – 12 мая – называл министр обороны Сергей Шойгу. Отправка новобранцев была запланирована на 20 мая. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Весенний призыв в стране не стали отменять, несмотря на эпидемию, но из-за коронавируса было принято решение не приглашать молодых людей в военкоматы, а перевести общение с ними в режим онлайн. Глава военного ведомства говорил, что все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин. Ряды вооруженных сил должны пополнить более 130 тысяч новобранцев.