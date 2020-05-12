Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч

Соединенные штаты также лидируют по количеству заразившихся людей – в стране их более одного миллиона трехсот тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Следом идет Испания, Великобритания, Россия и Италия.

В нашей стране уже более 220 тысяч инфицированных. При этом, по сравнению с другими государствами, входящими в топ по числу зараженных, в России гораздо меньше умерших – порядка 2 тысяч человек.