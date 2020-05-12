Умер мультипликатор Борис Савин

По словам шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова, один из создателей мультфильмов «Падал прошлогодний снег» и «Дядюшка Ау» скончался 9 мая после тяжелой болезни. Ему было 83 года.

Саввин проработал аниматором на «Союзмультфильме», студии «Экран» и «Хилос». Он приложил руку к созданию многих известных советских и российских мультфильмов.