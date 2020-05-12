Первый автомобильный мост между Россией и Китаем введут в эксплуатацию после снятия ограничений из-за пандемии

Соответствующее разрешение дало министерство строительства – сообщает агентство ТАСС. Возведение моста в районе городов Благовещенск и Хэйхэ было начато еще в 2016 году, а завершилось в декабре прошлого года. Как отмечается, автомобильное сообщение могло бы уже открыться, однако это не произошло из-за введенных в рамках борьбы с коронавирусом мер.

Как ожидается, после ввода в эксплуатацию, пассажиропоток составит около 5,5 тысяч человек в сутки.