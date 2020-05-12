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01:06, 12 мая 2020

Полиция задержала организаторов массовых гуляний у подмосковного торгового центра

Как говорится на сайте регионального управления МВД, вечером 10 мая в полицию Солнечногорска поступила жалоба на шум у одного из ТЦ. Прибывшие на место сотрудники обнаружили на парковке толпу молодых людей, которые сразу же разбежались. Позже стали известны организаторы вечеринки – двое местных жителей 19 и 20 лет. Они были доставлены в отдел полиции.
Ранее Росгвардия сообщала, что с начала майских праздников в Подмосковье были задержаны более тысячи нарушителей режима изоляции.



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