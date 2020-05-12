Несмотря на то, что президент Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней уже с сегодняшнего дня, власти Подмосковья намерены, по выражению губернатора Андрея Воробьева, взять паузу, чтобы увидеть положительную динамику и тщательнее подготовиться к открытию предприятий. Об этом он написал в Instagram. Как следует из сообщения, опасения пока вызывают коэффициент распространения инфекции и свободный коечный фонд.
Главы регионов должны сами принимать решения об отмене мер, введенных из-за эпидемии. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что только 11 субъектов страны готовы сразу перейти ко второму этапу снятия ограничений.
Предприятия Московской области начнут работу не раньше 18 мая
Несмотря на то, что президент Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней уже с сегодняшнего дня, власти Подмосковья намерены, по выражению губернатора Андрея Воробьева, взять паузу, чтобы увидеть положительную динамику и тщательнее подготовиться к открытию предприятий. Об этом он написал в Instagram. Как следует из сообщения, опасения пока вызывают коэффициент распространения инфекции и свободный коечный фонд.