Предприятия Московской области начнут работу не раньше 18 мая

Несмотря на то, что президент Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней уже с сегодняшнего дня, власти Подмосковья намерены, по выражению губернатора Андрея Воробьева, взять паузу, чтобы увидеть положительную динамику и тщательнее подготовиться к открытию предприятий. Об этом он написал в Instagram. Как следует из сообщения, опасения пока вызывают коэффициент распространения инфекции и свободный коечный фонд.

Главы регионов должны сами принимать решения об отмене мер, введенных из-за эпидемии. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что только 11 субъектов страны готовы сразу перейти ко второму этапу снятия ограничений.