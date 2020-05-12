Правительство утвердило выплаты семьям с детьми, которые анонсировал Владимир Путин

Как говорится на сайте кабинета министров, россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую помощь в размере 10 тысяч рублей. Подать заявление можно через портал Госуслуг или сайт Пенсионного фонда. Семьям с детьми до трех лет положена выплата 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь.

Накануне президент также сказал о мерах по поддержке врачей, бизнесменов и самозанятых. Он отменил режим нерабочих дней с 12 мая.