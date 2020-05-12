Главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин подтвердил, что заразился коронавирусом

Он изолировался в кабинете и продолжает работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Там отметили, со ссылкой на самого врача, что больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным. Шабунин добавил, в течение последнего времени его общение с коллегами проходит исключительно в режиме видеоконференций.