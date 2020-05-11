Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения уровня заболеваемости

Когда наметится тренд на уменьшение выявленных случаев заражения коронавирусом, некоторые регионы могут принять решение о снятии ограничений, — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, было бы хорошо, если бы это происходило летом на курортах Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Вице-премьер выразил надежду на то, что россияне будут проявлять сознательность и соблюдать необходимые требования, чтобы все могли отдохнуть.

Он также отметил, что ограничения из-за коронавируса могут привести к тому, что в России будет формироваться собственный доступный туристический продукт.