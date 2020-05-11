В Санкт-Петербурге закрыли Сенной рынок, где проходила бесплатная раздача еды

43-летнего продавца, организовавшего такую помощь, задержали и оштрафовали на тысячу рублей за нарушение правил режима повышенной готовности. В суде мужчина заявил, что он – верующий мусульманин, и хотел помочь своим соотечественникам, которые сейчас голодают.

Он отметил, что у него не было намерения организовать массовое скопление людей. Инцидент произошел накануне утром.

Как писала «Фонтанка», у молельной комнаты на рынке, где проходила раздача еды, собрались сотни мусульман. Сейчас территорию рынка опечатали по решению городского Роспотребнадзора. На руководство составили протокол о нарушении карантинных мер.