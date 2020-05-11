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Эксклюзив Эха 20:01, 11 мая 2020

Объявленные президентом меры поддержки – это шаги в правильном направлении для защиты прав трудящихся — эксперт

Объявленные президентом Владимиром Путиным новые меры экономической поддержки граждан и бизнеса – это шаги в правильном направлении, но не для всех категорий людей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.
«Это движение в правильном направлении. Да, сумма пока небольшая — это 7-8% резервных фондов. Но, тем не менее, они вполне разумны. И если будут реализованы, задачи эти будут решать. Насколько понимаю, это не последние меры, там еще предполагаются, и с этой точки зрения в правильном направлении идет работа, через те институты, которые есть», — сказал он.
Однако, как отметил Иван Родионов, в речи президента не прозвучали конкретные предложения о поддержке пенсионеров.
«Единственное, что настораживает, что про пенсионеров не было сказано ни слова. Им вроде ничего не предполагается. При этом если говорить о программе помощи семьям, тут понятно, детей меньше в два раза, чем пенсионеров, и платить надо в два раза меньше. Это определенный диссонанс общей картины», — отметил он.



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